00:06 - E' caccia all'autista del camion che avrebbe travolto, uccidendolo, Mauro Pansera, trevigliese di 48 anni che viaggiava in scooter lungo la strada Rivoltana. Dopo l'incidente, il guidatore non si è fermato per controllare le condizioni dell'investito e prestare soccorso alla vittima. Il 48enne avrebbe urtato il camion mentre era in fase di sorpasso sulla strada che collega Rivolta d'Adda (Cremona) con Milano.