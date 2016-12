Terrorismo, condannato Abu Omar Sei anni per l'ex imam milanese

11:27 - L'ex imam della moschea milanese di viale Jenner, Abu Omar, è stato condannato dal gup di Milano Stefania Donadeo a sei anni di reclusione con l'accusa di associazione per delinquere con finalità di terrorismo internazionale. La sentenza di condanna arriva a quasi 11 anni di distanza dal rapimento dell'ex imam ad opera della Cia.

Abu Omar ha sempre respinto l'accusa di terrorismo internazionale e ha sempre detto di essersi "limitato ad aderire ad un percorso politico-ideologico per professare il proprio credo e la propria fede". Lo ha spiegato il suo legale, l'avvocato Carmelo Scambia, parlando con i cronisti dopo la sentenza.



L'avvocato Scambia ha chiarito che il suo assistito si trova ad Alessandria d'Egitto, in teoria libero "ma ha tanti occhi che lo seguono e deve dimorare nel paesino in cui è senza poter andarsene". "Davo per scontato l'esito di questo processo - ha spiegato il legale - c'era da stabilire solo la quantificazione della pena che in linea teorica poteva arrivare anche a 10 anni. Ora vedremo le motivazioni e vedremo anche se ci saranno riferimenti al rapimento che ha subito". L'avvocato ha chiarito inoltre che Abu Omar "aspettava tranquillo di capire cosa sarebbe successo in questo processo, ma lui ha sempre respinto le accuse". Le motivazioni della sentenza arriveranno tra quaranta giorni.