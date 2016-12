Tangenti, assolto Nicoli Cristiani

16:27 - Franco Nicoli Cristiani, ex vicepresidente del consiglio regionale lombardo, è stato assolto dall'accusa di finanziamento illecito ai partiti. Lo ha deciso il gup Marco Cucchetto. Nell'inchiesta denominata "amici del Pdl", Nicoli Cristiani era accusato di aver ricevuto 663mila euro da 35 imprenditori lombardi. E' stato condannato a 6 mesi (commutati in 45mila euro di multa) per false dichiarazioni in merito alle spese per la campagna elettorale 2010.