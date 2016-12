Strage di Linate, 32enne suicida In incidente perse genitori e fratellino

13:57 - Paola Rota, di 32 anni, si è uccisa nella sua casa di Ubiale Clanezzo, in provincia di Bergamo. L'8 ottobre 2001 la donna perse, nell'incidente all'aeroporto di Linate, i genitori e il fratellino, che la stavano andando a trovare a Copenaghen per farle una sorpresa. Un anno fa si era suicidato anche il fratello Matteo. Paola Rota aveva due figli, uno di 5 anni e mezzo e il secondo di soli tre mesi.

Il giorno del dramma i genitori volevano farle una sorpresa - Giovanni Rota, insieme alla moglie e al figlio più piccolo, voleva andare a riabbracciare la figlia Paola, che da qualche tempo si trovava a Copenaghen dopo aver vinto una borsa di studio. Doveva essere una sorpresa e invece quell'8 ottobre si trasformò in un vero e proprio dramma dove morirono tutti e tre. "Non l'avevano voluta avvertire che sarebbero arrivati, si erano riservati di telefonare alla figlia Paola appena sbarcati", aveva raccontato uno dei parenti intervistato dopo la tragedia. A casa erano rimasti altri due figli: Matteo e Clemens, che allora aveva 10 anni.



Si era sempre dimostrata una donna forte - La camera ardente è stata allestita lontano dalla casa della famiglia, per evitare traumi al figlio maggiore: il feretro di Paola Rota è stato composto nella villa in cui viveva il fratello Matteo, dove sorge il ristorante della famiglia, "Belvedi": i Rota erano proprietari, dagli Anni Ottanta, anche del castello di Clanezzo, da loro trasformato in ristorante. Dopo la drammatica scomparsa dei genitori e del fratellino, erano stati i tre fratelli rimasti - Paola, Matteo e Clemens - a portare avanti l'attività di famiglia. In particolare Paola si era sempre dimostrata una donna forte: al ristorante aveva aggiunto un centro benessere e un albergo. Nel 2005 si era laureata in Relazioni pubbliche allo Iulm di Milano, discutendo una tesi incentrata proprio sulla tragedia di Linate. I funerali saranno celebrati lunedi' pomeriggio, nella chiesa di Almenno San Bartolomeo.