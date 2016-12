Stefania Ariosto: "Scippata al casinò"Ma la Procura non crede e la indaga

19:17 - Ha denunciato di essere stata rapinata di 40mila euro, uno scippo in piena regola nel parcheggio vip del casinò di Campione. La vittima dell'episodio non è una signora qualunque ma la 64enne Stefania Ariosto, ex superteste Omega nei processi Sme, Imi-Sir e Lodo Mondadori. Ma la Procura, dopo aver visionato i filmati, l'ha indagata per simulazione di reato: stando alle registrazioni, avrebbe buttato lei stessa la borsa.

Riprese della videosorveglianza che però la Ariosto definisce "incomplete e fuorvianti", spiegando che "chi sostiene il contrario rischia una querela".



I fatti risalgono alla notte del 19 ottobre, quando la donna venne soccorsa dalla security in stato di shock. Alle guardie spiegò di essere stata scippata della borsetta, nella quale erano conservati circa 50mila franchi svizzeri (40mila euro). La telecamera di videosorveglianza, però, racconta un'altra storia: secondo le immagini sarebbe stata proprio lei a disfarsi della borsetta tra le auto posteggiate. E così la denuncia le si è ritorta contro, e la Procura di Como ha indagato lei.