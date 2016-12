Settimo Milanese, agguato mortale: ucciso uomo, ferito suo figlio

11:57 - Agguato mortale a Seguro, una frazione di Settimo Milanese, alle porte di Milano. Franco Cangini, imprenditore 48enne con precedenti per droga, è morto mentre suo figlio Igor è rimasto ferito. Secondo le prime informazioni, contro i due sarebbero stati sparati colpi di pistola davanti a un'azienda di autotrasporti della quale la vittima era il titolare. Il figlio non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto le indagini sono condotte dai carabinieri. L'allarme è giunto intorno alle 7, quando sono stati sentiti dei colpi d'arma da fuoco in via Sabin. Poco dopo sono stati trovati i due corpi, quello del padre, di 48 anni, e del figlio, di 26 entrambi ancora vivi.



Il padre è stato portato in codice rosso al San Carlo di Milano, ma la corsa si è rivelata inutile: una volta giunto all'ospedale l'uomo è deceduto. Il figlio è stato trasportato all'ospedale Sacco del capoluogo in codice giallo.



Secondo le prime informazioni i killer avrebbero colpito i due nel cortile interno della ditta. Sul posto si trovano la sezione Rilievi dell'Arma e il Nucleo investigativo del Comando provinciale di Milano. A Settimo Milanese è in atto da tempo una faida tra famiglie di origine pugliese per il controllo dello spaccio di droga. Il fatto che l'uomo fosse il titolare dell'azienda lascia aperte altre ipotesi.