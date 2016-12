Scrive "ti ammazzo" su Facebook ed esce con mannaia, arrestato

14:07 - Ha scritto sulla pagina Facebook dell'ex compagna, e madre di sua figlia di 8 mesi, "sto venendo ad ammazzarti". Poi, dalle parole è passato ai fatti, uscendo di casa con una mannaia tra le mani. Protagonista un pregiudicato di 28 anni, arrestato dai carabinieri a Opera (Milano) per resistenza e violenza a pubblico ufficiale per aver reagito a un controllo. L'uomo, infatti, era stato segnalato da alcuni passanti mentre camminava con l'arma.

Il 28enne, che avrebbe brandito la mannaia per minacciare anche alcuni passanti, cercava un passaggio in auto per raggiungere l'appartamento della ex, una 26enne di Corsico, colpevole a suo dire di impedirgli di mostrare sua figlia alla nonna paterna. La donna, presentatasi in caserma quasi nello stesso momento in cui i militari hanno portato l'uomo per l'identificazione, ha spiegato di essere stata abbandonata da lui poco prima del parto e di essere stata minacciata di morte attraverso il social network. Il 28enne aveva da poco finito di scontare una condanna domiciliare.