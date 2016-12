Scontro auto, grave donna incinta

23:02 - Un'altra donna incinta - dopo l'egiziana morta insieme al suo piccino in grembo e al figlioletto di 4 anni a Milano - è finita in sala operatoria a causa di un incidente stradale. E' accaduto a Pavia. In uno scontro fra due auto, guidate da altrettante donne, quella incinta, 36 anni, gravemente ferita, è stata ricoverata in ospedale. La 36enne è al quinto mese di gravidanza.

I medici hanno suturato le ferite riportate dalla donna nell'incidente, tamponando l'emorragia di sangue. I parametri vitali della donna e del bimbo che porta in grembo sono regolari. La paziente è stata trasferita nel reparto di Rianimazione I del San Matteo: la prognosi resta riservata, ma c'è cauto ottimismo da parte dei medici.