15:44 - "Sono arrabbiato e offeso". Così Gennaro Gattuso commenta il suo coinvolgimento nell'inchiesta di Cremona sul calcioscommesse. L'ex giocatore del Milan e della nazionale, intervistato da SportMediaset, risulta indagato per truffa. "Sono sereno e vado a chiarire tutto. Non voglio avere macchie sulla mia carriera. Non ho mai scommesso - assicura Gattuso - in vita mia".