14:00 - Le organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, Uilt Uil, Faisa Cisal, Ugl e Orsa hanno proclamato uno sciopero nazionale del trasporto pubblico locale per lunedì 16 dicembre. L'agitazione durerà 4 ore con modalità che variano da città a città. A Milano l’agitazione è prevista dalle 8.45 alle 12.45. Saranno possibili disagi per chi si sposta con bus, tram e metropolitana. Il provvedimento Area C sarà sospeso tutta la giornata.