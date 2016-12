23:05 - Una pediatra piacentina di 54 anni, Giovanna Guarneri, è morta in uno schianto frontale a Maleo, nel Lodigiano. La donna, alla guida della sua Fiat Punto, si è scontrata con un suv a bordo del quale viaggiava un vivaista di San Fiorano: la dinamica è ancora al vaglio degli inquirenti. I sanitari del 118 hanno tentato di rianimare sul posto la donna, ma per lei non c'è stato nulla da fare.