Salvatore Ligresti: "Aiutai Cancellieri"Ministro: "Ricostruzioni infondate"

15:50 - Salvatore Ligresti, interrogato nell'ambito dell'inchiesta milanese su Fonsai, ha rivelato ai magistrati di essersi interessato in prima persona della carriera dell'attuale ministro della Giustizia, Annamaria Cancellieri: "Mi feci latore, presso Silvio Berlusconi, del desiderio dell'allora prefetto, che era in scadenza a Parma e preferiva rimanere in quella sede anziché cambiare destinazione. La segnalazione ebbe successo".

Ligresti ha spiegato ai magistrati di avere "una particolare consuetudine" con il leader di FI.



Cancellieri: "Ricostruzione senza fondamento" - "Qui c'è un accanimento che non ha limite, c'è un disegno che non comprendo". E' quanto si limita a dire a caldo smentendo come "falsa e destituita da ogni fondamento" la ricostruzione che emerge dai verbali di Salvatore Ligresti.