Rita Poggi: pronta a nuovo processo

12:25 - "Non mi spaventa un nuovo processo, anche se non è stato bello parteciparvi. Non mi spaventa, perché cerco verità e giustizia per mia figlia". Sono le parole di Rita Poggi, madre di Chiara, vittima del delitto di Garlasco del 2007, intervenuta telefonicamente a "Quarto Grado", all'indomani del deposito della motivazione della sentenza con la quale la Cassazione ha riaperto il processo a carico del fidanzato, Alberto Stasi.