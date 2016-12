Rave abusivo nella Bergamasca, carabinieri in allerta

19:40 - Più di mille giovani si sono radunati in due ex capannoni industriali a Zingonia, centro della Bergamasca, per partecipare a un rave party non autorizzato che, nelle intenzioni degli organizzatori, pare debba durare tre giorni e tre notti, a base di musica e alcol. Alcune pattuglie dei carabinieri monitorano l'area. La situazione è tenuta sotto controllo dai militari, che hanno già identificato centinaia di giovani, arrivati a Zingonia da tutta Europa.

Il rave, intitolato Witchtech, proseguirà fino a domenica nei due capannoni ex Tnt in disuso. E' stato valutato che per sgombrare subito l'area sarebbe stato necessario un ingente numero di forze dell'ordine, con il possibile rischio d'incidenti, per cui è stato deciso dai carabinieri, per il momento, di monitorare la situazione e far prevalere la tolleranza.



E' probabile che scatteranno poi delle denunce per invasione e occupazione di proprietà privata nei confronti dei giovani identificati.