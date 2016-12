23:53 - Un 22enne di Cornaredo, cittadina del Milanese, è in coma dopo aver trascorso la notte a un rave party organizzato in una cascina di Trigolo, nel Cremonese. Il giovane è stato portato al Pronto soccorso dell'ospedale di Cremona già privo di conoscenza. Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri, e la Procura ha aperto un'inchiesta per accertare le cause del coma - dovrebbe trattarsi di un'overdose di stupefacenti - e la legittimità del raduno.

Il rave party si è svolto su un terreno ad uso agricolo di circa 2mila metri quadrati, di proprietà di un'azienda agricola dove un 23enne di Bergamo ha aperto un agriturismo.