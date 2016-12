08:56 - Primi fiocchi di neve su Milano e sulla Lombardia. Secondo l'allerta meteo regionale, la neve, mista ad acqua, faticherà ad attecchire a terra e non dovrebbe superare il centimetro. Fin dalle prime ore del mattino erano già pronte le centrali operative di Protezione civile, Polizia locale e Amsa per monitorare la situazione delle strade ed eventualmente attivare le operazioni di salatura per prevenire la formazione di ghiaccio.