Preso lo stupratore di Franciacorta:è un quindicenne marocchino

08:36 - Ha violentato due donne in poche ore in Franciacorta, nel Bresciano, e poi se n'è vantato con gli amici. Ma i carabinieri sono riusciti a individuarlo e a fermarlo: lo stupratore seriale è un 15enne marocchino, già riconosciuto dalle due donne e ora rinchiuso nel carcere minorile "Beccaria" di Milano in attesa dell'interrogatorio di garanzia. Le vittime delle violenze sono una 40enne, aggredita a Castegnato, e una 29enne, violentata a Trenzano.

Il ragazzino, fuggito da una casa d'accoglienza per minori difficili di Ospitaletto, sempre nel Bresciano, domenica notte ha avvicinato una 40enne all'esterno di un locale e, minacciandola con una pistola, l'ha costretta a salire in auto. Quindi, dopo averla fatta guidare per ore, l'ha stuprata in una zona isolata di Castegnato e poi è fuggito a piedi, mentre la donna è stata soccorsa da un camionista.



Quaranta ore dopo una nuova violenza sessuale: il marocchino ha preso di mira una 29enne appena uscita dal lavoro e, sempre minacciandola con la pistola, l'ha fatta salire in auto e, dopo averle toccato le parti intime, le ha rapinato la vettura.



Il 15enne era già stato fermato pochi mesi fa per rapina, ma nonostante la richiesta del pm di tenerlo in carcere il gip aveva disposto il suo trasferimento in comunità, da dove è fuggito per compiere le violenze.