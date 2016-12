00:02 - Una sedicenne residente a Talamona (Sondrio), è caduta nel fiume Adda dopo essere scivolata dal ponte di Ganda a Morbegno. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco che sono riusciti a raggiungere la minorenne e a riportarla in salvo a riva. L'adolescente non appariva in condizioni di alterazione psicofisica: non è escluso che l'incidente sia imputabile a un gioco che ha rischiato di sfociare in tragedia.