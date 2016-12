Pitbull azzanna il suo padronee gli strappa i testicoli

23:41 - Un 30enne è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale San Raffaele di Milano dopo essere stato azzannato ai testicoli da uno dei suoi due pitbull. A dare l'allarme è stata la fidanzata, che ha chiesto l'intervento del 118 dopo aver tentato inutilmente per un'ora e mezza di mettersi in contatto con l'uomo, malato di diabete. Il 30enne è stato trovato disteso sul pavimento, nudo e con una grossa perdita di sangue dai testicoli, recisi dal morso.

L'ipotesi dei soccorritori è che possa aver avuto un malore a causa del diabete, e che il pitbull (o entrambi i cani) lo abbia ferito mentre era già privo di sensi. Trasportato d'urgenza in ospedale, l'uomo è ora in prognosi riservata.