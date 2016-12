23:59 - Un apprezzamento di troppo a una ragazza: per questo motivo tre minorenni italiani sono stati aggrediti e picchiati nel Parco Sempione di Milano da un gruppo di amici della giovane, tutti probabilmente di origine asiatica. I tre ragazzi sono ricorsi alle cure dell'ospedale per ferite lacero-contuse al volto, ma nessuno è in gravi condizioni. Sulla vicenda indaga la polizia.