Piacenza, corpo decapitato nel Po

23:01 - Il corpo di un uomo, privo della testa, è stato scoperto nel Po in provincia di Piacenza. Il cadavere era incastrato tra le griglie delle paratie di una struttura dell'Enel lungo il fiume. Impossibile ogni identificazione proprio perché il corpo è in avanzato stato di decomposizione. Inizialmente si pensava che potesse trattarsi di un 47enne piacentino scomparso alcuni giorni fa, ma l'abbigliamento non corrisponde.