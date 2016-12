Pavia, gioielliere reagisce e viene ferito in una tentata rapina

22:50 - Roberto Prina, 59 anni, proprietario di una gioielleria nelle vicinanze del centro storico di Pavia, è rimasto ferito durante un tentativo di rapina. Due malviventi, che si sono finti clienti, hanno cercato di mettere del nastro isolante alla bocca dell'uomo per farlo tacere. Il 59enne, però, è riuscito a prendere l'arma che teneva in negozio e a puntarla contro i rapinatori che gli hanno sparato e poi sono fuggiti.

Secondo quanto raccontato dalla moglie del gioielliere i due malviventi sono entrati fingendosi dei clienti ma poco dopo hanno rivelato le loro intenzioni e hanno estratto una pistola. Uno ha preso la donna e l'ha portata nel retrobottega, mentre l'altro ha cercato di mettere del nastro isolante alla bocca del negoziante per farlo tacere. E' stato a questo punto che Prina è riuscito a prendere l'arma che tiene in negozio e a puntarla contro i rapinatori che gli hanno sparato e sono fuggiti.



Ricoverato in prognosi riservata - Il gioielliere è stato raggiunto da un colpo alla spalla e uno al fianco ma non sarebbe in pericolo di vita. E' ricoverato in prognosi riservata al reparto di Rianimazione del Policlinico San Matteo dove è stato sottoposto ad un intervento chirurgico durato due ore. La polizia ha ritrovato l'auto utilizzata dai banditi per raggiungere la gioielleria: una Fiat Punto di colore grigio, targata Lodi, che era stata rubata a Magenta.