00:33 - Un operatore di 35 anni, di Ponte San Pietro (Bergamo), è stato accoltellato da un 27enne sordomuto a Urgnano, in una cooperativa che si occupa del recupero di persone con disagio psichico. Il ferito è n prognosi riservata, ma non in pericolo di vita. L'episodio si è verificato nella cucina della struttura. L'uomo ha accoltellato l'operatore al collo, a un polmone e all'addome. Non si conoscono i motivi del gesto.