Offesa a scuola, 12enne tenta il suicidio: "Non ce la faccio più"

21:43 - Una ragazzina di 12 anni ha tentato il suicidio lanciandosi dalla finestra della propria abitazione a Trezzano sul Naviglio (Milano). Dietro il drammatico gesto pare che ci fossero delle offese ricevute a scuola: tra queste anche frasi come "sei una cicciona". Sul caso indagano i carabinieri della compagnia di Corsico.

La 12enne ha lasciato un messaggio nella propria cameretta per spiegare i motivi del gesto: "Non ce la faccio più", avrebbe scritto tra le altre cose per giustificare una situazione di continui sfottò derivanti dall'accanimento di alcuni suoi compagni (ma non solo, anche di alcuni suoi amici personali) per via del suo carattere introverso, del fatto che fosse in sovrappeso e anche sui suoi scarsi risultati scolastici.



Prese in giro che nelle ultime settimane, probabilmente per caso, si erano verificate molto spesso, quasi di continuo, tanto da indurre, evidentemente, la ragazzina in una crisi profonda. La 12enne si è lanciata dal secondo piano del palazzo dove abita con i genitori. Trasportata d'urgenza in ospedale, sarebbe fuori pericolo.