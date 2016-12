Nuovo naufragio, 50 i morti

22:00 - E' di circa 50 morti, tra i quali una decina di bambini, un primo bilancio del nuovo naufragio avvenuto nel Canale di Sicilia. In un comunicato la Marina maltese spiega che il naufragio è avvenuto a 60 miglia a sud di Lampedusa, dove un aereo militare de La Valletta ha localizzato il barcone. L'equipaggio dell'aereo ha comunicato che numerose persone erano finite in acqua e ha lanciato un canotto di salvataggio in prossimità dei naufraghi.