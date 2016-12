Morto 30enne azzannato dal suo cane Il pitbull gli aveva strappato i testicoli

12:37 - E' morto il 30enne milanese il cui cane, un pitbull, due giorni fa gli aveva reciso i testicoli con un morso: l'uomo, trasportato in condizioni gravissime all'ospedale San Raffaele, non è riuscito a sopravvivere alle ferite riportate. Il 30enne era stato soccorso nel suo appartamento, dove era agli arresti domiciliari, dopo l'allarme dato dalla fidanzata, in pensiero perché l'uomo, diabetico, non le rispondeva.

E' probabile che l'uomo abbia avuto un malore a causa del diabete e che il pitbull lo abbia ferito mentre era già privo di sensi. Trasportato d'urgenza in ospedale, il 30enne è morto due giorni dopo il ricovero.