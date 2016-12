Monza, uomo di 35 anni picchia in ospedale il figlio di 3 mesi: arrestato

13:38 - Un uomo di 35 anni è stato arrestato a Monza dalla polizia per aver provocato al figlio di tre mesi una ferita alla testa e alcune lesioni al corpo. L'uomo è stato bloccato mentre percuoteva il piccolo, ricoverato in ospedale per altre lesioni. Il padre era controllato proprio perché sospettato di aver già picchiato il bimbo.

Secondo quanto ricostruito dagli agenti del commissariato di Monza, il bimbo era stato portato in ospedale per una visita di routine il 7 ottobre, ma i medici avevamo rilevato delle lesioni sospette. Per questo, era scattata una segnalazione alla Procura dei Minori e da qui alla Procura ordinaria. L'uomo era quindi stato tenuto sotto controllo e l'11 ottobre è stato colto in flagranza di reato mentre picchiava il bambino in ospedale. Il gip ha già convalidato l'arresto.