09:15 - Agguato in Brianza, poco prima delle 8. Un pregiudicato di 51 anni, Fabio P., è stato ferito a una gamba con un colpo di pistola, a Seregno. Le sue condizioni, secondo quanto riferito dal 118, non sarebbero gravi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, mentre il ferito è stato trasportato in codice giallo all'ospedale San Gerardo di Monza.