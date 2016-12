00:38 - Un escursionista bergamasco è stato recuperato in un canale di Mezzoldo, in valle Brembana, dov'era caduto nel pomeriggio. A dare l'allarme sono stati gli amici che avevano raggiunto la montagna con lui per un'escursione. Complesse le operazioni di recupero, che si sono concluse alle 21. L'uomo è ora ricoverato all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.