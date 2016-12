Molestava collega, donna a processo

01:33 - Una 41enne di Crema (Cremona) è finita sul banco degli imputati per stalking con l'accusa di aver molestato l'ex collega 40enne, di cui si era invaghita, pedinandolo e appostandosi nei pressi della sua abitazione. Le molestie, che sarebbero continuate per tre anni, avrebbero cagionato all'ex collega "un perdurante e grave stato d'ansia e di paura tale da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria e dei propri congiunti".