Moda, trovato morto Eros Veneziani

20:43 - Il corpo senza vita di Eros Veneziani, stilista di intimo conosciuto in tutto il mondo e fondatore dell'omonimo marchio, è stato trovato nella sua abitazione di via Nazionale a Ceto, in provincia di Brescia. Aveva 48 anni. Sembra che da tempo stesse attraversando un periodo difficile. Insieme ai soci Aldo e Claudia Monchieri gestiva la compagnia "Lo sfizio" che esporta in tutto il mondo prodotti made in Italy.