00:16 - Un uomo è stato accoltellato a Pessago con Bornago, nel Milanese, ed è stato trasportato in gravi condizioni all'ospedale San Raffaele. Giallo sulla dinamica dell'aggressione e sul movente: il ferimento è avvenuto attorno alle 21.15 per motivi ancora da chiarire. Sulla vicenda indagano i carabinieri, che in questo momento stanno lavorando per individuare l'aggressore.