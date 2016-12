Milano, tafferugli al corteo degli studenti

14:08 - Tensione a Milano durante un corteo studentesco. In prossimità della sede della Provincia di Milano, blindata per l'occasione, gli studenti hanno tentato di sfondare il cordone delle forze dell'ordine. C'è stato anche un fitto lancio di oggetti in direzione degli agenti. Tafferugli anche presso la sede dell'Agenzia delle Entrate, dove un gruppo di manifestanti ha tirato fumogeni e uova.

Dopo qualche minuto di tensione in via Donizzetti, il corteo studentesco ha desistito dall'idea di sfondare il cordone di polizia per "assediare" la Provincia di Milano e si è rimesso in cammino.