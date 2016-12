Milano: soda caustica nel pane Quattro ustionati in due ristoranti

15:11 - Quattro persone sono state medicate a seguito di alcune ustioni riportate durante una pausa pranzo in due ristoranti di una nota catena a Milano. E' accaduto alle 12. Le vittime - una donna, di 48 anni, e il suo bambino, di 2, e un turista greco, di 50 anni, e il figlio, di 3 - hanno cominciato a lamentare forti dolori alla bocca mentre mangiavano. L'Asl, dopo attente analisi, ha trovato soda caustica nell'impasto del pane.

Le persone sono state soccorse e medicate, ma le ustioni riportate non sarebbero gravi. E' stata poi diramata un'allerta dell'Asl, in cui si avvertono tutti quelli che hanno comprato pane nei negozi Princi giovedì mattina di non consumarlo. La polizia è intervenuta insieme al personale del 118 e attualmente sono in corso accertamenti. Sembra che della soda caustica sia caduta accidentalmente nell'impasto usato per produrre il pane servito nei negozi.



Gli uomini del 118 è intervenuto nei due ristoranti in cui è stato servito il cibo con sostanza urticante, il primo in via Speronari, il secondo in via Ponte Vetero, dove sono arrivati prima la polizia e poi i Nas, inviati dall'Asl, che ha poi diffuso l'avviso ai cittadini, dal momento che si teme che la farina usata possa essere stata contaminata.



Le ambulanze hanno portato al Pronto soccorso, in codice verde, la donna e il figlio di tre anni al Fatebenefratelli, mentre il turista greco è arrivato con il figlio al Policlinico usando mezzi propri. I quattro presentano ustioni non gravi al cavo orale dovute a sostanza analoga alla soda caustica.