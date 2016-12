Milano, sgominata una baby-gang Aggrediti un gay e un ragazzino ebreo

19:43 - E' stata sgominata dalla polizia a Milano una baby-gang responsabile di decine di aggressioni. I piccoli delinquenti hanno preso di mira un gay, costretto dalle loro vessazioni a rimanere chiuso in casa per mesi, e un ragazzino di religione ebraica e li hanno pestati a sangue in molte occasioni. Ad aggressione conclusa, i giovanissimi malviventi postavano le loro bravate su Facebook, accompagnandole con epiteti razzisti.

Chiuso in casa per mesi - Il gay finito nel mirino della baby-gang, un disabile 50enne, veniva quotidianamente vessato dai ragazzini proprio perché dichiaratamente omosessuale. Lo insultavano dalle finestre del suo condominio e lo hanno picchiato e rapinato in più occasioni. Per mesi l'uomo non ha potuto nemmeno uscire di casa, fino al momento in cui è stato rassicurato dalla polizia.



Agli arresti sono finiti quattro ragazzini, tre 17enni e un 18enne, che erano noti come la "banda di via Creta", composta da una quindicina di persone. In seguito a un'indagine è stata emessa contro di loro un'ordinanza di custodia cautelare per lesioni e rapina, in concorso con altri soggetti, al momento ancora da identificare. La banda spadroneggiava nella zona tra Inganni e Bisceglie.



I quattro, a fine maggio, si erano resi responsabili di un'aggressione a tre ragazzi di origine nordafricana davanti a un kebab in via delle Forze Armate, nell'area sud-ovest della città. Le vittime erano state circondate dalla banda, che li aveva feriti con calci, pugni e colpi di casco. Una volta a terra, i tre nordafricani erano stati ancora picchiati con violenza dai ragazzini ed erano poi finiti in ospedale con prognosi fino a trenta giorni.