Milano, scontri al corteo degli studenti: bloccato consiglio regionale

15:12 - Oltre allo sciopero dei trasporti a Milano i disagi sul traffico sono accentuati anche da una manifestazione studentesca. Momenti di tensione davanti alla sede della Regione Lombardia. Lanci di bottiglie contro le forze dell'ordine. I giovani hanno gridato cori contro il governatore Maroni e il movimento dei Forconi. Quattro ragazzi sono anche riusciti a bloccare per alcuni minuti la seduta del consiglio regionale.

Il gruppo più "duro", formato da 200-300 studenti, ha abbandonato il percorso autorizzato per imboccare piazza Duca D'Aosta, ovviamente seguiti da polizia e carabinieri in tenuta antisommossa, verso i quali precedentemente erano state anche lanciate delle bottiglie di vetro. Diversi gli agenti imbrattati con la vernice.



Corteo terminato con sit-in pacifico - Si è poi fermato in piazza Oberdan, ai Bastioni di Porta Venezia, il corteo degli studenti. I ragazzi si sono seduti nel centro della piazza, in mezzo alla strada, tenuti d'occhio dalle forze dell'ordine in un clima che però ormai si era fatto disteso.



Tinta di rosso la fontana in Cairoli - La Rete Studenti Milano ha colorato di rosso la fontana di piazza Cairoli per simboleggiare 'il dissanguamento della scuola pubblica', come spiegato in uno striscione.