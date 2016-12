Milano, Scola: "Cittadini e autorità non dimentichino il Duomo"

08:17 - "Speriamo che tutti i milanesi e le autorità di Milano non si dimentichino di questo punto di riferimento che è il Duomo". E' questo l'appello lanciato dall'arcivescovo Angelo Scola. Se pur senza far mai riferimento alle cifre, il richiamo è alla necessità di un impegno concreto: gli investimenti in corso, tra restauri e nuovi progetti, ammontano a circa 50 milioni di euro. Per ora, tra finanziamenti pubblici e privati, ne sono stati raccolti 30.

L'appello di Scola è arrivato alla fine dell'omelia che ha pronunciato alla messa per la festa della dedicazione della cattedrale, che si celebra la terza domenica di ottobre.



Mancano 20 milioni per sostenere restauri e nuovi progetti - Come riporta "Il Corriere della Sera", ogni anno per la solo manutenzione ordinaria del Duomo se ne vanno circa 10 milioni di euro. A questi si devono andare ad aggiungere i fondi che si sono resi necessari per i restauri: basti pensare che solo la Guglia maggiore è costata oltre 9 milioni. In vista dell'Expo sono previsti inoltre lavori per circa 30 milioni. Per un budget complessivo che si aggira sui 50 milioni di euro. Tra finanziamenti pubblici e privati ne sono stati raccolti 30.