Milano, rissa tra rom al San Raffaele Un morto e sette persone arrestate

20:12 - Un 49enne è morto in seguito ad una rissa scoppiata tra due famiglie di etnia rom rivali all'interno dell'ospedale San Raffaele, a Milano. Luca Braidic, rimasto gravemente ferito, era stato ricoverato in prognosi riservata. Con il passare delle ore le sue condizioni sono apparse sempre più disperate, fino a entrare in coma irreversibile. La polizia ha arrestato tutti e sette i partecipanti alla lite.



Le due famiglie sono divise da anni da forti rancori. E proprio mercoledì mattina alcuni di loro si sono incontrati per caso tra le corsie dell'ospedale, scatenando subito una violenta rissa. Dopo la rissa le condizioni del 49enne morto erano subito apparse molto gravi. L'uomo, subito ricoverato al San Raffaele, è poi caduto in coma irreversibile e successivamente dichiarato clinicamente morto dai medici.



Gli arrestati sono due Braidic (di 27 e 28 anni) e quattro della famiglia nemica dei Deragna (di 18, 22, 27 e 46 anni). La rivalità si trascina da anni ed entrambe le famiglie vivono nel campo nomadi di via Idro. Nel loro passato faide, litigi, pestaggi, dispetti tra le donne. Fino ad arrivare all'episodio più eclatante, che risale all'inizio dell'anno. Il 28 gennaio nel campo nomadi c'era stata una sparatoria ed era intervenuta la polizia, che era stata presa a sassate.



Sembra che l'incontro di mercoledì mattina sia casuale. Non è ancora chiaro se le famiglie fossero al San Raffaele per analisi o controlli o per vistare qualche paziente. La rissa è subito scoppiata violenta, mentre il personale sanitario si preoccupava di proteggere i pazienti e gli altri visitatori. E' dovuta intervenire la polizia per fermarli. Per terra c'erano, feriti, Braidic e il rivale Marco Deragna, di 46 anni. Deragna è stato medicato e affidato alla polizia. Per Braidic invece non c'è stato niente da fare.