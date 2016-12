Milano, revocato sciopero dei mezzi

19:32 - Revocato lo sciopero del trasporto pubblico in programma venerdì a Milano. Il prefetto del capoluogo lombardo, Francesco Paolo Tronca, ha chiesto e ottenuto il passo indietro dell'Unione sindacale di base Lavoro Privato, che aveva organizzato l'astensione dal lavoro per quattro ore. La sospensione è stata decisa per la concomitanza con la manifestazione "L'artigiano in fiera". I mezzi si fermeranno, invece, a Genova, a Bologna e a Napoli.