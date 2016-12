Milano, rapinata orologeria

05:52 - Rapina in centro a Milano nel tardo pomeriggio di venerdì. Due rapinatori hanno immobilizzato i proprietari di un'orologeria in corso Magenta 22 e hanno portato via 10 orologi: valore stimato 30-40mila euro. I banditi hanno fatto irruzione attorno alle 19 a volto coperto e con una pistola. Il titolare dell'attività ha raccontato alla polizia che uno aveva un forte accento siciliano e sembrava cinquantenne, l'altro aveva una cadenza milanese.