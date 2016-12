Milano, operaio muore sul lavoro

00:35 - Un operaio di 40 anni è morto a Milano, cadendo da un'altezza di 15 metri mentre attaccava un cartello pubblicitario. L'incidente è avvenuto in via Cenisio, all'angolo con via Messina, quando l'uomo è precipitato dal cestello elevatore utilizzato per l'operazione. L'operaio è morto praticamente sul colpo. Ancora da chiarire le cause della caduta ma, da una prima ricostruzione della polizia, pare non avesse tutte le dotazioni di sicurezza.