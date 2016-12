Milano, investe immigrato e scappa

09:20 - Attimi di paura e tensione all'alba a Milano, quando un immigrato è stato investito da un uomo che, a bordo di una Smart, lo ha travolto dopo aver accusato lui e dei suoi amici di aver rubato un telefono cellulare. E' accaduto poco dopo le 5 in uno spiazzo tra i Bastioni di Porta volta e via Melchiorre Gioia. L'uomo è ora ricoverato in ospedale ma non corre pericolo di vita. Sull'episodio indagano gli agenti della Questura.