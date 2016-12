11 dicembre 2013 Milano, i "Forconi" di nuovo in piazzale Loreto: "Onorevoli, vi licenziamo" Ancora proteste nel capoluogo lombardo: decine di studenti, lavoratori e disoccupati sono scesi in piazza contro i politici Tweet google 0 Invia ad un amico

12:28 - Il movimento dei "Forconi" milanese sceglie per il secondo giorno consecutivo piazzale Loreto per gridare la propria rabbia contro i politici. Al grido di "Onorevoli, vi licenziamo", decine di studenti, lavoratori e disoccupati hanno bloccato il traffico in quello che è uno dei principali snodi viabilistici del capoluogo lombardo. In testa al corteo un cartello con la scritta "Il vostro tempo da onorevoli è finito". Disagi per gli automobilisti.