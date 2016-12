Milano, fiamme da presepe in chiesa

01:14 - Un incendio è scoppiato in una chiesa in viale Fulvio Testi 190, a Milano, e il presepe allestito all'interno è andato distrutto. Non ci sono feriti né danni alla chiesa. I vigili del fuoco hanno fatto sapere che il rogo è scoppiato a causa di un corto circuito innescato dalle luci del presepe. Il soffitto della chiesa è rimasto annerito dal fumo. Proprio il fumo ha preoccupato i residenti della zona, che hanno chiamato in massa il 115.