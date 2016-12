Milano, condannato il "Mago Franco"

16:25 - E' stato condannato a 5 anni e 4 mesi di carcere dal tribunale di Milano Franco Uggetti, il sedicente "Mago Franco", finito in carcere a luglio con l'accusa di aver violentato e truffato per circa sei anni numerose clienti con problemi personali, di salute e di natura psicologica. Solo negli ultimi due anni, l'attività gli avrebbe portato in tasca circa 200mila euro. A tre donne, parti civili nel processo, sono stati riconosciuti risarcimenti.

Nato a Pavia 62 anni fa, Uggetti avrebbe circuito le sue vittime, stando all'imputazione, "con il timore di un pericolo immaginario costituito dal rischio di non liberarsi dei problemi che le affliggevano". Secondo quanto emerso dalle indagini, il "Mago Franco" avrebbe in alcuni casi chiesto veri e propri "sacrifici fisici" alle donne, che andavano dai rapporti sessuali fino a molestie di ogni genere e al taglio di ciocche di capelli.



Sono dieci le donne indicate nell'ordinanza d'arresto e nell'imputazione, solo alcune delle quali vittime anche di violenze sessuali oltre che di truffa. Per una di loro, parte lesa per abusi truffa, il gup ha riconosciuto una provvisionale di risarcimento di 10mila euro a carico dell'imputato. Per altre due, invece, 3mila euro a testa.



Franco Uggetti è stato condannato con il rito abbreviato, che gli ha garantito, come vuole la legge, uno sconto di pena pari a un terzo.