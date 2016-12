Milano, cadavere di donna in un sacco Ecchimosi al collo, forse strangolata

11:55 - Il cadavere di Anna Concetta De Santis, di 77 anni, è stato trovato a Cesano Boscone, nel Milanese, all'esterno di un cantiere edile. La vittima era stata nascosta all'interno di un sacco. Il corpo non presentava evidenti ferite da taglio o arma da fuoco ma ecchimosi al volto e al collo che potrebbero indicare un possibile strangolamento.

Gli operai della vicina area grande area in edificazione non si sono accorti di nulla tranne all'alba di mercoledì, quando uno di loro ha avvisato il 118 dopo aver visto dei piedi spuntare da un telo plastico avvolto su sé stesso appena fuori dal perimetro dell'area di cantiere. Al momento l'ipotesi più accreditata è che la morte risalga alla notte di martedì. La donna era nata a Brindisi ma era residente a Milano, in zona Baggio, nella periferia sud ovest della città, da dove si era allontanata la mattina del 5 dicembre. I familiari ne avevano denunciato la scomparsa.