Milano, bimbo morto in campo rom Madre indagata per omicidio colposo

17:06 - Un bimbo di tre mesi è morto a Milano dopo esser stato soccorso dal 118 nell'accampamento rom abusivo di via Martirano, dove viveva con i genitori. Al vaglio degli inquirenti anche l'ipotesi che il piccolo sia deceduto per il freddo della scorsa notte. Il bambino è morto all'ospedale San Carlo di Milano, dove era stato trasportato in condizioni disperate intorno alle 9 di mattina. La madre è indagata per omicidio colposo.

La madre del bambino era arrivata nel campo abusivo da poco tempo e per questo non era nota ai servizi sociali. Si era trasferita in una baracca con altri due figli (oltre a quello che poi è deceduto) per stare più vicino al marito, detenuto nel carcere di Pavia. Gli investigatori la stanno ascoltando per capire se il bambino soffrisse di patologie pregresse.



Sul corpo del piccolo sarebbero stati individuati alcuni segni. Sarà l'autopsia, disposta dal pm Adriana Blasco, a chiarire le cause della morte che, al momento, non può essere attribuita con certezza al freddo.