Milano, auto su corteo di ciclisti

21:37 - Un'auto ha cercato di superare un corteo di ciclisti a Milano e ne ha fatti cadere tre, ferendoli lievemente. E' accaduto in piazza Diaz quando la Critical Mass di San Lazzaro, tradizionale appuntamento natalizio dei ciclisti milanesi, aveva appena lasciato una bicicletta in corso Europa in ricordo di Ahmed, il 31enne egiziano investito e ucciso lunedì scorso. L'autista, un italiano di circa 40 anni, è stato identificato dalla Polizia locale.