12:07 - La Squadra mobile di Milano ha effettuato nelle prime ore dell'alba un'operazione nei confronti di una banda di latinos appartenenti alla gang Ms13. Sono state eseguite 25 ordinanze di custodia cautelate nei confronti di persone di età compresa tra i 17 e i 36 anni. Si tratta per lo più di salvadoregni, per i quali l'accusa è di associazione per delinquere, rapina, lesioni, detenzione e porto d'armi da taglio.