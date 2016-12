Milano, 65enne muore in metro

09:26 - Un uomo di 65 anni è morto, a Milano, forse dopo essere stato rapinato nel mezzanino della fermata della metropolitana De Angeli. Gli agenti della Polmetro, intervenuti dopo aver udito le sua urla d'aiuto, hanno visto allontanarsi 2-3 persone dell'est Europa che però sono riuscite a scappare. Non è ancora chiaro se Francesco Tatoli sia stato colpito o abbia battuto la testa cadendo. Si pensa anche a un infarto.

Il 65enne è stato soccorso sul posto, ma è arrivato senza vita all'ospedale San Carlo.



Riprese telecamere non confermano rapina - Le immagini delle telecamere dell'Atm, l'azienda dei trasporti, visionate finora non confermerebbero che l'uomo, originario di Cerignola in Puglia ma da tempo residente a Milano, sia rimasto vittima di una rapina. Il filmato mostra il 65enne che, sceso da un treno, sta salendo le scale per uscire quando improvvisamente si mette a correre. Gli agenti della Polmetro si accorgono di qualcosa di strano e anche loro si precipitano dietro l'uomo e altre persone che gli corrono accanto. Pochi metri e l'anziano si accascia.



"Toglietemi le mani di dosso" - "Che cosa volete, che cosa fate? Toglietemi le mani di dosso". Sono queste le frasi probabilmente urlate dal 65enne, vittima forse di un borseggio o una rapina, in una vicenda dai contorni ancora incerti. A udire le sue urla sono stati due agenti della Polmetro che proprio in quel momento si trovavano nella stazione di De Angeli.



Rilasciati tre romeni - Nella serata di mercoledì erano stati fermati tre giovani romeni. Incensurati, sono stati rilasciati e al loro carico, al momento, non è stata formulata nessuna ipotesi di reato. I romeni, che si trovavano intorno a Francesco Tatoli e che forse hanno avuto una discussione con l'uomo, era stati individuati in zona Pergolesi e portati poi in questura. Probabilmente non solo non si è verificata alcuna aggressione, ma i romeni, resta da ascoltare una quarta persona, non hanno mai cercato di mettergli le mani nelle tasche o altrove almeno in quei frangenti. Qualcosa potrebbe essere avvenuto prima, però, dato che i due agenti della Polmetro che hanno inseguito i quattro e soccorso l'uomo (poi deceduto prima di arrivare in ospedale) erano scesi alla fermata di De Angeli proprio perché erano stati segnalati più volte dei borseggi. Il 65enne probabilmente era convinto che i tre adocchiassero i passeggeri ma nulla, al momento, può confermarlo.